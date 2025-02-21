Россия ночью запустила 160 БПЛА и две ракеты. Известно, сколько целей сбила ПВО
Работали в 12-и областях
Генштаб
В ночь на 21 февраля враг атаковал 160-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесской области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Известно о сбитии 87-ми шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. 70 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.
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