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Россия ночью запустила 160 БПЛА и две ракеты. Известно, сколько целей сбила ПВО

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Россия ночью запустила 160 БПЛА и две ракеты. Известно, сколько целей сбила ПВО

Генштаб

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В ночь на 21 февраля враг атаковал 160-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Известно о сбитии 87-ми шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. 70 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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