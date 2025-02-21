В России готовятся объявить "победу" - ГУР
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ГУР
В России готовятся объявить "победу" в войне против Украины на третью годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля.
Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Целью информационной кампании врага является:
- разжигание уныния среди украинского общества;
- дестабилизация ситуации внутри Украины;
- дискредитация Украины среди государств-партнеров, оказывающих критически важную военную помощь.
Согласно данным разведки, среди ключевых нарративов РФ будут:
- "Запад предал Украину";
- "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон";
- "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины";
- "Украинская власть – нелегитимна";
- "Украинская армия проигрывает на фронте";
- "Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи".
Также могут звучать заявления и о "победе России над НАТО" из-за того, что пропаганда врага долго описывала полномасштабную войну, как "войну против Альянса".
"Одна из ключевых целей новых кремлевских методик для пропаганды России - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом вроде бы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", - добавили в ГУР.
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