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В России готовятся объявить "победу" - ГУР

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В России готовятся объявить "победу" - ГУР

ГУР

Новина українською

В России готовятся объявить "победу" в войне против Украины на третью годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Целью информационной кампании врага является:

  • разжигание уныния среди украинского общества;
  • дестабилизация ситуации внутри Украины;
  • дискредитация Украины среди государств-партнеров, оказывающих критически важную военную помощь.

Согласно данным разведки, среди ключевых нарративов РФ будут:

  • "Запад предал Украину";
  • "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон";
  • "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины";
  • "Украинская власть – нелегитимна";
  • "Украинская армия проигрывает на фронте";
  • "Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи".

Также могут звучать заявления и о "победе России над НАТО" из-за того, что пропаганда врага долго описывала полномасштабную войну, как "войну против Альянса".

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методик для пропаганды России - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом вроде бы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", - добавили в ГУР.

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Украина ГУР война с россией
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Источник:
ГУР
Опубликовал: Александр Бураков
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