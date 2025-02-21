В России готовятся объявить "победу" - ГУР

В России готовятся объявить "победу" в войне против Украины на третью годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Целью информационной кампании врага является:

разжигание уныния среди украинского общества;

дестабилизация ситуации внутри Украины;

дискредитация Украины среди государств-партнеров, оказывающих критически важную военную помощь.

Согласно данным разведки, среди ключевых нарративов РФ будут:

"Запад предал Украину";

"Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон";

"США и Россия обо всем договорились за спиной Украины";

"Украинская власть – нелегитимна";

"Украинская армия проигрывает на фронте";

"Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи".

Также могут звучать заявления и о "победе России над НАТО" из-за того, что пропаганда врага долго описывала полномасштабную войну, как "войну против Альянса".

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методик для пропаганды России - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом вроде бы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", - добавили в ГУР.

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