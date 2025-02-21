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"Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине

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"Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Конгресс США не будет одобрять новую военную помощь Украине. Об этом на конференции консервативных политических действий заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

На вопрос ведущего о том, видит ли он возможность принять новый законопроект в поддержку Украины, если война будет затягиваться дальше, Джонсон ответил: "Слушайте, на это нет никакого аппетита".

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При этом спикер спросил присутствующих, что они думают по этому поводу. Зал хором ответил: "Нет!".

На днях в Саудовской Аравии прошла встреча представителей США и России. Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать никаких переговоров за спиной Украины.

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Украина США война с россией
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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
21.02.2025 в 12:36
Шарлотка, барсел@х, это что за муйня?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
21.02.2025 в 12:36
Шарлотка, барсел@х, это что за муйня?
Ответить
0
0

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