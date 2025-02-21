"Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине

Конгресс США не будет одобрять новую военную помощь Украине. Об этом на конференции консервативных политических действий заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

На вопрос ведущего о том, видит ли он возможность принять новый законопроект в поддержку Украины, если война будет затягиваться дальше, Джонсон ответил: "Слушайте, на это нет никакого аппетита".



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При этом спикер спросил присутствующих, что они думают по этому поводу. Зал хором ответил: "Нет!".

На днях в Саудовской Аравии прошла встреча представителей США и России. Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать никаких переговоров за спиной Украины.