Госсекретарь США звонил европейским коллегам после переговоров с россиянами, чтобы успокоить - NYT
Не все так плохо
Getty Images/Global Images Ukraine
Государственный секретарь США Марко Рубио в частном порядке пытался успокоить европейские страны, которые были обеспокоены прямыми контактами американской стороны с РФ во время встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом информирует The New York Times.
По информации источника, Рубио пообщался с главами МИД ряда западных стран - Франции, Италии, Германии, Великобритании - а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам.
Основные месседжи, которые Рубио пытался сообщить европейцам:
- Украину на Европу не пригласили на переговоры, потому что часть разговора касалась двустороннего трека, но это не означает, что союзников собираются выбросить из переговорного процесса вообще;
- Переговоры в СА являются первым шагом американцев, цель которого - проверить, насколько серьезно Россия настроена на заключение мирного соглашения с Украиной, поэтому снятие дипломатических ограничений стало своеобразной проверкой Москвы;
- Американская администрация "ясно осознает", что РФ может попытаться использовать переговоры, чтобы посеять разногласия на Западе и ослабить свою международную изоляцию;
- Отмены антироссийских санкций не будет, "если поведение Москвы не изменится заметно", впрочем, может произойти смягчение некоторых ограничений "в ограниченных масштабах", если россияне начнут предпринимать шаги, к которым стремятся американцы;
- Вашингтон не планирует навязывать Украине и Европе условия любого двустороннего соглашения с Россией.
18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча между представителями США и России, которая длилась 4,5 часа.
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