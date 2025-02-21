Более 11 миллиардов гривен. Шахтер опубликовал отчет о помощи стране за три года полномасштабной войны
Поддержка ВСУ и гражданских
Getty Images / Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" опубликовал отчет о потраченных средствах от президента клуба Рината Ахметова и его фонда, которые были направлены на помощь стране, военным и мирным людям за три года полномасштабной войны.
В сообщении говорится, что кроме системной помощи в размере 11,3 млрд грн, компании и предприятия, принадлежащие Ринату Ахметову, продолжают добросовестно и систематически платить налоги в бюджет, поддерживая таким образом экономическую ситуацию в Украине. С начала полномасштабной войны уплачено более 214 млрд грн в виде налогов.
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Главными направлениями помощи стала поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, поддержка громад, благотворительных, адвокационных проектов и защитников Мариуполя.
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