Производство увеличивается. Кабмин выделил дополнительные миллиарды на дроны
Есть прогресс
fcrukh.com
Кабинет министров Украины выделил дополнительные 7,9 млрд гривен на закупку дронов для военных. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"В январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.
За 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза.
При этом мы сейчас сами производим около трети от необходимого нам оружия. Задача, которую ставит Правительство перед собой, - это довести собственное производство оружия по меньшей мере до половины от имеющейся сейчас потребности. Чтобы реализовать эту цель, мы в этом году выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия", - отчитался Шмыгаль.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что по сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотников увеличились в 19 раз.
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