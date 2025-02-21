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Бельгия отложила поставку Украине тридцати F-16 минимум на год

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Все из-за задержек поставок в Бельгию F-35 из США

Бельгия отложила поставку Украине тридцати F-16 минимум на год

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бельгия как минимум до конца 2025 года отложила поставки 30 самолетов F-16 Украине, поскольку США задержали поставки стране F-35, которые должны заменить воздушный флот.

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Как информирует ZN.UA, об этом заявил глава бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью газете Le Soir.

По словам Вансины, это связано с задержкой поставок стране американских самолетов F-35.

"Передача первых из 30 самолетов F-16 Украине от Бельгии откладывается минимум на год - до конца 2025 года", - заявил он.

Генерал добавил, что в полную операционную готовность для принятия американских F-35 бельгийские ВВС выйдут в 2027 году.

Изначально Бельгия планировала передать F-16 в 2025 году. Однако впоследствии заявила о желании ускорить процесс и отправить самолеты до конца 2024-го. Тем не менее план реализовать так и не удалось.

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Комментарии
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Bаrcelinius
21.02.2025 в 16:52
Отакої. А шо трапилось?
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2
7
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Комментарии 9
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Bаrcelinius
21.02.2025 в 16:52
Отакої. А шо трапилось?
Ответить
2
7
fanatSD (донецк)
21.02.2025 в 17:16
в биробиджане ожидаются погромы.иди подмываться петух
Ответить
1
0
Gudvin85 (Киев)
21.02.2025 в 16:28
Минимум на никогда: крысы побежали
Ответить
3
6
andrey B
21.02.2025 в 16:44
а когда и куда побежишь ты тупая лапотная подстилка?отрабатываешь свой кусок сухаря перед хозяевами из россии?любитель потявкать из-за угла?продажная падаль
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6
4
Gudvin85 (Киев)
21.02.2025 в 16:54
Я уверен, у тебя глисты. Так скрежетать зубами в бессильной злобе могут только люди с полной ж.0п0й глистов. Выпишу тебе направление к доктору Какашкину - он большой специалист по этому делу. Не затягивай с этим
 
3
7
fanatSD (донецк)
21.02.2025 в 17:08
глисты у тебя тварь.и вонючая вата вместо мозгов.конченный любитель паРАШИ.рано или поздно своё ты получишь падаль.не срипи своими зубами гниль
 
6
4
Gudvin85 (Киев)
21.02.2025 в 17:11
Какашкин, я для тебя пациентов нашел, помоги им, у них глисты: анДРЮХА и фанатик
 
3
4
fanatSD (донецк)
21.02.2025 в 17:15
ты своё место в палате номер 6 займи вместе с какашкиным. .....вонючий
 
0
1
Gudvin85 (Киев)
21.02.2025 в 17:22
Бедный Какашкин нигде его не принимают. А я думал, что он из ваших...
 
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