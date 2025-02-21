Бельгия отложила поставку Украине тридцати F-16 минимум на год

Бельгия как минимум до конца 2025 года отложила поставки 30 самолетов F-16 Украине, поскольку США задержали поставки стране F-35, которые должны заменить воздушный флот.

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Как информирует ZN.UA, об этом заявил глава бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью газете Le Soir.

По словам Вансины, это связано с задержкой поставок стране американских самолетов F-35.

"Передача первых из 30 самолетов F-16 Украине от Бельгии откладывается минимум на год - до конца 2025 года", - заявил он.

Генерал добавил, что в полную операционную готовность для принятия американских F-35 бельгийские ВВС выйдут в 2027 году.

Изначально Бельгия планировала передать F-16 в 2025 году. Однако впоследствии заявила о желании ускорить процесс и отправить самолеты до конца 2024-го. Тем не менее план реализовать так и не удалось.