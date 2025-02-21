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63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом Украины – опрос

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63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом Украины – опрос

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Две трети украинцев полностью или скорее одобряют деятельность Владимира Зеленского как президента Украины, совсем не одобряют деятельность главы государства – 14,4% опрошенных.

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Об этом говорят результаты исследования проекта Онух IBIF (Идентичность и границы в изменении: случай Украины), финансируемого Британской академией, проведенного в ноябре 2024 года – январе 2025 года, которое цитирует Киевский международный институт социологии.

"Когда команда проекта Онух IBIF (при финансировании Британской академии) недавно спросила украинцев: "Вы одобряете или не одобряете действия Владимира Зеленского как президента?", то она обнаружила, что поддержка президента Зеленского несколько выросла по сравнению с предыдущим опросом: 63% украинцев полностью или скорее одобряют его деятельность как президента", - говорится в сообщении.

63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом Украины – опрос - изображение 1

Социологи обратили внимание, что показатель одобрения деятельности близок к показателю доверия к Зеленскому, но они не являются полностью идентичными, потому что "можно одобрять деятельность человека, но не доверять ему".

"Также эти показатели (и одобрения, и доверия) отличаются от электорального рейтинга, когда человек должен из списка выбирать, за кого будет голосовать. В случае голосования люди применяют другие критерии оценки и это отражает другое отношение. Сейчас многие манипулируют данными и выдают уровень одобрения/доверия как электоральные рейтинги, что делать некорректно", – подчеркнули в КМИС.

63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом Украины – опрос - изображение 2

Также команда проекта Онух IBIF спросила украинцев о качествах, которыми обладает президент Зеленский.

74% опрошенных сказали, что считают его патриотом Украины, 73% считают, что он умный и знающий человек, 60% считают его честным и достойным доверия, а 65% считают его сильным лидером.

63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом Украины – опрос - изображение 3

Кроме того, исследование Онух IBIF показало, что среди политических фигур Зеленский лидирует в опросах относительно будущих выборов: примерно 26%-32% граждан сказали, что проголосовали бы за него в первом туре. Нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко поддержали бы 5-6%.

Социологи отмечают, что потенциальным претендентом во втором туре может быть бывший главнокомандующий и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, но он публично не высказывал никаких политических амбиций.

Исследование проходило с 22 ноября 2024 года по 7 января 2025 года. Методом телефонных интервью опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий, а также тех, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года.

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Комментарии
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Bаrcelinius
21.02.2025 в 17:07
Там наверное в ОП сами ржут, уссыкаются.
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Комментарии 9
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Bаrcelinius
21.02.2025 в 17:07
Там наверное в ОП сами ржут, уссыкаются.
Ответить
1
1
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Bаrcelinius
21.02.2025 в 16:57
Редакция, вам самим не стыдно вот ЭТО вот вывешивать? Ну это просто пздц, какой-то.
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1
1
Gudvin85 (Киев)
21.02.2025 в 17:01
Что приказали, то и публикуют, бедненькие
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2
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.02.2025 в 16:52
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3
1
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Bаrcelinius
21.02.2025 в 17:04
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0
1
Gudvin85 (Киев)
21.02.2025 в 16:51
Ну тогда и беспокоиться не о чем: пусть смело идет на выборы - второй срок ему обеспечен
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4
0
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Bаrcelinius
21.02.2025 в 17:02
Да канешна!
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0
1
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Spokoyno (Київ)
21.02.2025 в 16:44
Хто це ШОУ замовив Гроши треба витрачати ні на свою пиху, а на армію! PS Підтримую президента своєї воюючої країни хоч не голосував за блаЗня і бажав би мати на його місці більш достойну та кваліфіковану людину!
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5
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.02.2025 в 16:53
Ну ну. Результат виден
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4
0

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