Бурбас: Экс-арбитру, которые обвинил руководство УАФ во взяточничестве, начали поступать угрозы

После выхода в публичную плоскость интервью бывшего арбитра Дмитрия Кривушкина, в котором он обвинил в коррупции УАФ, в его сторону начали приходить угрозы, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Арбитр сообщил, что написал заявление в Национальную Полицию Украины о вымогательстве взятки со стороны нынешнего председателя комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давиденко.

По информации Бурбаса, на телефонный номер Кривушкина начали приходить угрозы. Также Бурбас дал якобы скриншоты этих сообщений.

Также источник отмечает, что номер, с которого отправляли SMS Кривушкину, был зафиксирован в г. Львов. Камеры видеонаблюдения с места отправки SMS будут предоставлены полицией в ближайшее время.

Бурбас предполагает, что угрозы, вероятно, поступают из окружения вице-президента УАФ Александра Шевченко.

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Также отмечается, что арбитр Кривушкин, который живет в Польше, намерен подать заявление в местную полицию по поводу угроз в свой адрес.