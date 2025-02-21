  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бурбас: Экс-арбитру, которые обвинил руководство УАФ во взяточничестве, начали поступать угрозы
В тренде

Бурбас: Экс-арбитру, которые обвинил руководство УАФ во взяточничестве, начали поступать угрозы

Общие новости
Обновлено

Дмитрий Кривушкин обвинил председателя комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давиденко в вымогательстве взятки

Бурбас: Экс-арбитру, которые обвинил руководство УАФ во взяточничестве, начали поступать угрозы

СК Дніпро-1

Новина українською

После выхода в публичную плоскость интервью бывшего арбитра Дмитрия Кривушкина, в котором он обвинил в коррупции УАФ, в его сторону начали приходить угрозы, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Читайте такжеКривушкин обвинил главу Комитета честной игры УАФ в вымогательстве взятки у арбитров

Арбитр сообщил, что написал заявление в Национальную Полицию Украины о вымогательстве взятки со стороны нынешнего председателя комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давиденко.

По информации Бурбаса, на телефонный номер Кривушкина начали приходить угрозы. Также Бурбас дал якобы скриншоты этих сообщений.

Также источник отмечает, что номер, с которого отправляли SMS Кривушкину, был зафиксирован в г. Львов. Камеры видеонаблюдения с места отправки SMS будут предоставлены полицией в ближайшее время.

Бурбас предполагает, что угрозы, вероятно, поступают из окружения вице-президента УАФ Александра Шевченко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отмечается, что арбитр Кривушкин, который живет в Польше, намерен подать заявление в местную полицию по поводу угроз в свой адрес.

Бурбас: Экс-арбитру, которые обвинил руководство УАФ во взяточничестве, начали поступать угрозы - изображение 1Бурбас: Экс-арбитру, которые обвинил руководство УАФ во взяточничестве, начали поступать угрозы - изображение 2
По теме
yellow-arrow
"Он так плохо раньше вел переговоры", - Трамп заявил, что Зеленский "не очень важен" на мирных переговорах
yellow-arrow
63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом Украины – опрос
yellow-arrow
Бельгия отложила поставку Украине тридцати F-16 минимум на год
Дмитрий Кривушкин УАФ Игорь Бурбас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости