Бурбас: Экс-арбитру, которые обвинил руководство УАФ во взяточничестве, начали поступать угрозы
Дмитрий Кривушкин обвинил председателя комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давиденко в вымогательстве взятки
СК Дніпро-1
После выхода в публичную плоскость интервью бывшего арбитра Дмитрия Кривушкина, в котором он обвинил в коррупции УАФ, в его сторону начали приходить угрозы, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Арбитр сообщил, что написал заявление в Национальную Полицию Украины о вымогательстве взятки со стороны нынешнего председателя комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давиденко.
По информации Бурбаса, на телефонный номер Кривушкина начали приходить угрозы. Также Бурбас дал якобы скриншоты этих сообщений.
Также источник отмечает, что номер, с которого отправляли SMS Кривушкину, был зафиксирован в г. Львов. Камеры видеонаблюдения с места отправки SMS будут предоставлены полицией в ближайшее время.
Бурбас предполагает, что угрозы, вероятно, поступают из окружения вице-президента УАФ Александра Шевченко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также отмечается, что арбитр Кривушкин, который живет в Польше, намерен подать заявление в местную полицию по поводу угроз в свой адрес.
Популярное сейчас
- Успешный старт Черноморца. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
- В России готовятся объявить "победу" - ГУР
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Бельгия отложила поставку Украине тридцати F-16 минимум на год