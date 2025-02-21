"Он так плохо раньше вел переговоры", - Трамп заявил, что Зеленский "не очень важен" на мирных переговорах

Американский президент Дональд Трамп считает, что президент Владимир Зеленский не очень нужен на переговорах о прекращении войны в Украине.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News Radio, а цитаты Трампа приводит агентство Bloomberg.

Трамп сказал в интервью, что Зеленский за три года с начала полномасштабного вторжения России не смог положить конец войне.

"Я не думаю, что он очень важен для участия во встречах, если честно", – сказал Трамп, говоря о переговорах о завершении войны с Россией.

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"Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу (в Саудовской Аравии. – ред.), я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он так плохо (до сих пор) вел переговоры", – заявил президент США.

Трамп также повторил свое убеждение, что его предшественник Джо Байден, а также Владимир Зеленский могли бы предотвратить войну.

"Каждый раз, когда я говорю: "Это не вина России", меня всегда забрасывают фейковыми новостями, но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи, на них напал кто-то, кто гораздо больше и гораздо сильнее", – сказал Трамп.

"Но Россию можно было так легко отговорить от этого", – добавил он.

Трамп также признал, что Россия напала на Украину, не имея причин для нападения. При этом он продолжал настаивать, что этой войны не должно было произойти, если бы с Россией договорились.