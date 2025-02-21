  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Палкин: Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд
В тренде

Палкин: Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд

Общие новости
Обновлено

Из России снова поползли разговоры о возможном возвращении в футбол

Палкин: Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в свете недавних переговоров между РФ и США порассуждал о возможном возвращении российских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

"В данный момент я не думаю, что ФИФА или УЕФА хотели бы давать разрешение российским клубам на участие в еврокубках. Возможно, они ведут отдельные переговоры, но официально они сохраняют свою позицию. Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд. Невозможно, когда вы вторгаетесь в страну, чтобы в то же время вы были вольны делать все, что хотите.

Для нас лицо ФИФА не изменилось с начала войны. Я не знаю, какие у них отношения, но я не чувствую никаких изменений в украинском футболе. Я не понимаю, как может быть хуже, и не чувствую, что стало лучше", - сказал Палкин.

По теме
yellow-arrow
"Он так плохо раньше вел переговоры", - Трамп заявил, что Зеленский "не очень важен" на мирных переговорах
yellow-arrow
Бурбас: Экс-арбитру, который обвинил руководство УАФ во взяточничестве, начали поступать угрозы
yellow-arrow
63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом Украины – опрос
Сергей Палкин УЕФА ФИФА Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
THE GUARDIAN
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.02.2025 в 22:01
Це говорить пе.дераст, який топив за лігу з ка.цапами та придумав і продвигав футболки шахтьора під георгієвську стрічку... Ми пам'ятаєм ублюдок !
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.02.2025 в 22:01
Це говорить пе.дераст, який топив за лігу з ка.цапами та придумав і продвигав футболки шахтьора під георгієвську стрічку... Ми пам'ятаєм ублюдок !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости