Палкин: Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд
Из России снова поползли разговоры о возможном возвращении в футбол
shakhtar.com
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"В данный момент я не думаю, что ФИФА или УЕФА хотели бы давать разрешение российским клубам на участие в еврокубках. Возможно, они ведут отдельные переговоры, но официально они сохраняют свою позицию. Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд. Невозможно, когда вы вторгаетесь в страну, чтобы в то же время вы были вольны делать все, что хотите.
Для нас лицо ФИФА не изменилось с начала войны. Я не знаю, какие у них отношения, но я не чувствую никаких изменений в украинском футболе. Я не понимаю, как может быть хуже, и не чувствую, что стало лучше", - сказал Палкин.
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