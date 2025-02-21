Палкин: Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в свете недавних переговоров между РФ и США порассуждал о возможном возвращении российских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

"В данный момент я не думаю, что ФИФА или УЕФА хотели бы давать разрешение российским клубам на участие в еврокубках. Возможно, они ведут отдельные переговоры, но официально они сохраняют свою позицию. Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд. Невозможно, когда вы вторгаетесь в страну, чтобы в то же время вы были вольны делать все, что хотите.

Для нас лицо ФИФА не изменилось с начала войны. Я не знаю, какие у них отношения, но я не чувствую никаких изменений в украинском футболе. Я не понимаю, как может быть хуже, и не чувствую, что стало лучше", - сказал Палкин.