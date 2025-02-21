Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет с США соглашение о редкоземельных металлах. По словам чиновника, это будет "хорошо для Украины".

Об этом Уолц сказал во время конференции консервативных политических действий в США, передает The Guardian.

Советник Трампа напомнил, что президент Зеленский в рамках своего "Плана победы" осенью прошлого года предложил США инвестировать в украинские редкоземельные металлы.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По словам Уолца, украинский лидер "собирается подписать соглашение, и вы увидите это в ближайшем будущем".

"И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?" - сказал американский чиновник.

Также Уолтц похвалил главу Белого дома за то, что в Саудовской Аравии состоялись переговоры с делегацией РФ, отметив, что "при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро".

"К концу всего этого мы будем иметь Нобелевскую премию мира рядом с именем Дональда Трампа", - добавил советник президента США.