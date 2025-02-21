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Зеленский подпишет соглашение об ископаемых в ближайшее время, - советник Трампа Уолц

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А Трамп, в итоге, получит Нобелевскую премию мира

Зеленский подпишет соглашение об ископаемых в ближайшее время, - советник Трампа Уолц

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет с США соглашение о редкоземельных металлах. По словам чиновника, это будет "хорошо для Украины".

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Об этом Уолц сказал во время конференции консервативных политических действий в США, передает The Guardian.

Советник Трампа напомнил, что президент Зеленский в рамках своего "Плана победы" осенью прошлого года предложил США инвестировать в украинские редкоземельные металлы.

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По словам Уолца, украинский лидер "собирается подписать соглашение, и вы увидите это в ближайшем будущем".

"И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?" - сказал американский чиновник.

Также Уолтц похвалил главу Белого дома за то, что в Саудовской Аравии состоялись переговоры с делегацией РФ, отметив, что "при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро".

"К концу всего этого мы будем иметь Нобелевскую премию мира рядом с именем Дональда Трампа", - добавил советник президента США.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
21.02.2025 в 22:12
Фашики всем скопом набросились на Зелю. Надеюсь, что наш еврей устоит.
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3
2
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
21.02.2025 в 22:12
Фашики всем скопом набросились на Зелю. Надеюсь, что наш еврей устоит.
Ответить
3
2

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