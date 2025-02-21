Зеленский подпишет соглашение об ископаемых в ближайшее время, - советник Трампа Уолц
А Трамп, в итоге, получит Нобелевскую премию мира
фото из свободных источников
Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет с США соглашение о редкоземельных металлах. По словам чиновника, это будет "хорошо для Украины".
Об этом Уолц сказал во время конференции консервативных политических действий в США, передает The Guardian.
Советник Трампа напомнил, что президент Зеленский в рамках своего "Плана победы" осенью прошлого года предложил США инвестировать в украинские редкоземельные металлы.
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По словам Уолца, украинский лидер "собирается подписать соглашение, и вы увидите это в ближайшем будущем".
"И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?" - сказал американский чиновник.
Также Уолтц похвалил главу Белого дома за то, что в Саудовской Аравии состоялись переговоры с делегацией РФ, отметив, что "при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро".
"К концу всего этого мы будем иметь Нобелевскую премию мира рядом с именем Дональда Трампа", - добавил советник президента США.
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