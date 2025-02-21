Усик в футболке Аль-Насра посетил матч Роналду. Полесье сильно удивилось. ФОТО

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) прилетел в Эр-Рияд , где украинец посетит вечер бокса, который пройдет 22 февраля.

Заодно Усик посетил и матч команды Роналду - "Аль-Наср" в 21 туре чемпионата играл против "Аль-Иттифака" (2:3) и даже попозировал в футболке местной команды.

Отметил это событие и клуб Криштиану.

"Добро пожаловать в дом "Аль-Насра", Александр! Украинский боксер на нашем стадионе и среди наших болельщиков", - говорится в сообщении.

Своеобразно, тремя эмодзи, отреагировало на этот факт и "Полесье", с которым у Александра подписан профессиональный контракт.