Усик в футболке Аль-Насра посетил матч Роналду. Полесье сильно удивилось. ФОТО
Александр прилетел в Эр-Рияд, где посетит вечер бокса
фото из свободных источников
Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО)
Заодно Усик посетил и матч команды Роналду - "Аль-Наср" в 21 туре чемпионата играл против "Аль-Иттифака" (2:3) и даже попозировал в футболке местной команды.
Отметил это событие и клуб Криштиану.
"Добро пожаловать в дом "Аль-Насра", Александр! Украинский боксер на нашем стадионе и среди наших болельщиков", - говорится в сообщении.
Своеобразно, тремя эмодзи, отреагировало на этот факт и "Полесье", с которым у Александра подписан профессиональный контракт.
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