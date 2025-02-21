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Усик в футболке Аль-Насра посетил матч Роналду. Полесье сильно удивилось. ФОТО

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Александр прилетел в Эр-Рияд, где посетит вечер бокса

Усик в футболке Аль-Насра посетил матч Роналду. Полесье сильно удивилось. ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) прилетел в Эр-Рияд, где украинец посетит вечер бокса, который пройдет 22 февраля.

Заодно Усик посетил и матч команды Роналду - "Аль-Наср" в 21 туре чемпионата играл против "Аль-Иттифака" (2:3) и даже попозировал в футболке местной команды.

Отметил это событие и клуб Криштиану.

"Добро пожаловать в дом "Аль-Насра", Александр! Украинский боксер на нашем стадионе и среди наших болельщиков", - говорится в сообщении.

Своеобразно, тремя эмодзи, отреагировало на этот факт и "Полесье", с которым у Александра подписан профессиональный контракт.

Усик в футболке Аль-Насра посетил матч Роналду. Полесье сильно удивилось. ФОТО - изображение 1

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Аль-Наср Полесье (Житомир) Александр Усик
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