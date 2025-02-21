  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Доверие украинцев к Зеленскому выросло, но еще больше доверяют Залужному, - опрос
В тренде

Доверие украинцев к Зеленскому выросло, но еще больше доверяют Залужному, - опрос

Общие новости
Обновлено

Еще один интересный опрос

Доверие украинцев к Зеленскому выросло, но еще больше доверяют Залужному, - опрос

Фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

С января уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому повысился с 57 до 65%.

Читайте также63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом Украины – опрос

Об этом говорят результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время не доверяют Зеленскому 34% опрошенных граждан Украины.

Валерию Залужному доверяют 76%, не доверяют - 16%; Сергею Притуле доверяют 34%, не доверяют - 51%; Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют - 76%; Дмитрию Разумкову доверяют 19%, не доверяют - 41%; Юлии Тимошенко доверяют 11%, не доверяют - 86%.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Опрос проводился 20-21 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Доверие украинцев к Зеленскому выросло, но еще больше доверяют Залужному, - опрос - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Усик в футболке Аль-Насра посетил матч Роналду. Полесье сильно удивилось. ФОТО
yellow-arrow
Зеленский подпишет соглашение об ископаемых в ближайшее время, - советник Трампа Уолц
yellow-arrow
Палкин: Для Украины очень важно иметь сильную позицию ФИФА и УЕФА в отношении российских команд
Владимир Зеленский Валерий Залужный война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
21.02.2025 в 23:26
тухлі новини тут.. Ви що, також грант*їди лівац*ки?..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
download1 (huyersk)
21.02.2025 в 23:26
тухлі новини тут.. Ви що, також грант*їди лівац*ки?..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости