Жеребьевка ЛЧ, ЛЕ и ЛК, Черноморец сильнее Колоса, победа женской сборной, гол Кочергина и дебют Степаненко. Главные новости за 21 февраля

21 февраля в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Своих соперников узнали 16 команд. За три из них выступают представители Украины: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал") и Александр Зинченко ("Арсенал"). Список всех пар - по ссылке выше.

Своих соперников в следующей стадии узнал каждый из 16 клубов, продолжающих борьбу за трофей. Среди этих команд также находится итальянская "Рома" и греческий "Олимпиакос", за которые, соответственно, выступают форварды сборной Украины Артем Довбик и Роман Яремчук. Все пары 1/8-й финала ЛЕ - по ссылке выше.

С "Копенгагеном". Участие в ней приняли 16 клубов: 8 команд, которые попали напрямую и победители стыковых матчей 1/16 финала. На церемонии были определены пары команд для матчей 1/8 финала турнира, а также составлена сетка плей-офф до финала. Все пары в рамках ЛК - по ссылке выше.

Повреждение украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова, которое тот получил в матче прошлого тура чемпионата с "Хетафе" (1:2), оказалось несерьезным. Как сообщает Estadio Deportivo, украинец пропустил пару дней, однако уже вернулся к тренировкам и будет доступен на ближайший матч с "Реалом".

"Черноморец" в волевом стиле обыграл "Колос" в стартовом матче 18-го тура УПЛ. "Черноморец" в целом заслуженно побеждает и покидает прямую зону вылета, переместившись на 14-ю позицию, но вся борьба за выживание еще впереди. "Колос" остался на 11-й позиции и тоже не может чувствовать себя в безопасности.

Украинец вышел на замену на 76-й минуте в матче с "Бешикташем". В итоге команда украинца проиграла со счетом 1:3. Ранее Тарас уже играл в официальном матче за "Эюпспор", но в матче Кубка Турции.

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В 1-м туре "сине-желтые" одолели албанок. Наша команда вела в счете на протяжении всего поединка, пропустив в компенсированное время. Следующий матч Украина проведет против Хорватии во вторник, 25 февраля.

Украинский хавбек вышел в стартовом составе своей команды, отыграл весь матч и более того, принес победу "Ракуву" в поединке с "Гурником". На 45+1 минуте Владиславу удался отличный удар из-за пределов штрафной площади. Этот гол так и остался единственным в матче.

Команда Егора Ярмолюка просто не замечает лис. Украинец вышел на замену в начале второго тайма. "Брентфорд" победил как-то слишком легко, а "Лестеру" надо менять тренера и срочно, иначе вылет точно неизбежен.