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Журналист: У меня есть вопросы к Шапаренко, Бражко, возможно, Буяльскому

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Результаты киевлян будут зависеть от выступления конкретных футболистов

Журналист: У меня есть вопросы к Шапаренко, Бражко, возможно, Буяльскому

fcdynamo.com

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Михаил Спиваковский говорит, что игра "Динамо" будет очень зависеть от готовности лидеров команды.

"Я вообще не переживаю за Ярмоленко. Я не волнуюсь за него, а Ярмоленко никогда не упадет ниже своего уровня. Если мы говорим о человеке-функции, у меня здесь гораздо больше вопросов к Шапаренко, например, потому что без Шапаренко будет действительно проблемно. Без топового Шапаренко”.

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“У меня есть вопрос к Бражко, я не понимаю, готов ли он сейчас играть, что у него со здоровьем. Он пропустил кучу матчей, он не уехал за границу. У меня есть вопросы, возможно, к Буяльскому, то есть много игроков, к которым больше вопросов, чем к Ярмоленко", – убежден Спиваковский.

В воскресенье подопечные Шовковского будут принимать "Карпаты".

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Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Динамо (Киев) Николай Шапаренко Михаил Спиваковский Владимир Бражко
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Симченко
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