Журналист: У меня есть вопросы к Шапаренко, Бражко, возможно, Буяльскому
Результаты киевлян будут зависеть от выступления конкретных футболистов
fcdynamo.com
Михаил Спиваковский говорит, что игра "Динамо" будет очень зависеть от готовности лидеров команды.
"Я вообще не переживаю за Ярмоленко. Я не волнуюсь за него, а Ярмоленко никогда не упадет ниже своего уровня. Если мы говорим о человеке-функции, у меня здесь гораздо больше вопросов к Шапаренко, например, потому что без Шапаренко будет действительно проблемно. Без топового Шапаренко”.
“У меня есть вопрос к Бражко, я не понимаю, готов ли он сейчас играть, что у него со здоровьем. Он пропустил кучу матчей, он не уехал за границу. У меня есть вопросы, возможно, к Буяльскому, то есть много игроков, к которым больше вопросов, чем к Ярмоленко", – убежден Спиваковский.
В воскресенье подопечные Шовковского будут принимать "Карпаты".
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