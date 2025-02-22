Генштаб подытожил потери россиян. Сколько окупантов уничтожили Силы обороны за минувшие сутки?

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны были ликвидированы и ранены 1140 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 385 единиц техники родного вида, в том числе 15 танков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом: