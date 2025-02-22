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Генштаб подытожил потери россиян. Сколько окупантов уничтожили Силы обороны за минувшие сутки?

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Почти четыре сотни единиц техники были поражены

Генштаб подытожил потери россиян. Сколько окупантов уничтожили Силы обороны за минувшие сутки?

Фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны были ликвидированы и ранены 1140 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 385 единиц техники родного вида, в том числе 15 танков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 866 000 (+1140) человек,
  • танков ‒ 10161 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21139 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 23528 (+66) ед,
  • РСЗО – 1295 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1080 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26311 (+155),
  • крылатых ракет ‒ 3064 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38234 (+139) ед,
  • специальной техники – 3754 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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