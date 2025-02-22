Россияне ночью атаковали Украину 162 дронами. Со скольки справилась украинская ПВО и есть ли жертвы?

Россияне ночью с 21 на 22 февраля снова атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали 162 беспилотника, к которым входят ударные дроны типа Shahed и БпЛА-имитаторы разных типов.

Оккупанты запускали их с 19:00 21 февраля сразу с пяти направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Все города находятся в РФ.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 82-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 75 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

Пока известно о том, что в Киевской области в результате атаки российских БпЛА есть жертва.