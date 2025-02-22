  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ночью атаковали Украину 162 дронами. Со скольки справилась украинская ПВО и есть ли жертвы?
В тренде

Россияне ночью атаковали Украину 162 дронами. Со скольки справилась украинская ПВО и есть ли жертвы?

Общие новости

Очередная массовая "атака-подтверждение желания к миру"

Россияне ночью атаковали Украину 162 дронами. Со скольки справилась украинская ПВО и есть ли жертвы?

Міністерство оборони України

Новина українською

Россияне ночью с 21 на 22 февраля снова атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали 162 беспилотника, к которым входят ударные дроны типа Shahed и БпЛА-имитаторы разных типов.

Оккупанты запускали их с 19:00 21 февраля сразу с пяти направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Все города находятся в РФ.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 82-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

75 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

Пока известно о том, что в Киевской области в результате атаки российских БпЛА есть жертва.

"В результате вражеской атаки БПЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков", – говорится в сообщении главы Киевской ОВА Николая Калашника.

По теме
yellow-arrow
Генштаб подытожил потери россиян. Сколько окупантов уничтожили Силы обороны за минувшие сутки?
yellow-arrow
Журналист: У меня есть вопросы к Шапаренко, Бражко, возможно, Буяльскому
yellow-arrow
Жеребьевка ЛЧ, ЛЕ и ЛК, Черноморец сильнее Колоса, победа женской сборной, гол Кочергина и дебют Степаненко. Главные новости за 21 февраля
Shahed-136 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости