Россияне ночью атаковали Украину 162 дронами. Со скольки справилась украинская ПВО и есть ли жертвы?
Очередная массовая "атака-подтверждение желания к миру"
Міністерство оборони України
Россияне ночью с 21 на 22 февраля снова атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали 162 беспилотника, к которым входят ударные дроны типа Shahed и БпЛА-имитаторы разных типов.
Оккупанты запускали их с 19:00 21 февраля сразу с пяти направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Все города находятся в РФ.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 82-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
75 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
Пока известно о том, что в Киевской области в результате атаки российских БпЛА есть жертва.
"В результате вражеской атаки БПЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков", – говорится в сообщении главы Киевской ОВА Николая Калашника.
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