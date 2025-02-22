Бондарь: Динамо нас опережает. Мы будем бороться до конца, чтобы победить в чемпионате и Кубке Украины

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о сборе команды и борьбе за чемпионство УПЛ во второй части сезона.

“Сборы вышли тяжелыми, много работали над всеми моментами, которые могут быть в матчах, чтобы улучшить каждый аспект нашей игры. За этот период, который мы были в Турции, нам удалось улучшить некоторые моменты, но мы стараемся показать это уже в чемпионате Украины.

Нет такого, чтобы кто-то отвечал за что-то. У нас Николай – капитан. Есть его помощники, помогающие на поле. Это как подсказки, так и разговоры с ребятами, помощь тренеру, потому что он находится внутри команды. Но я думаю, что у каждого есть своя роль и каждый этим занимается. Мы распределили правильно эти роли, будем все вместе работать для получения хорошего результата и побед”.