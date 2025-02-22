Бондарь: Динамо нас опережает. Мы будем бороться до конца, чтобы победить в чемпионате и Кубке Украины
Донецкий клуб настроен серьезно
shakhtar.com
Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о сборе команды и борьбе за чемпионство УПЛ во второй части сезона.
“Сборы вышли тяжелыми, много работали над всеми моментами, которые могут быть в матчах, чтобы улучшить каждый аспект нашей игры. За этот период, который мы были в Турции, нам удалось улучшить некоторые моменты, но мы стараемся показать это уже в чемпионате Украины.
Нет такого, чтобы кто-то отвечал за что-то. У нас Николай – капитан. Есть его помощники, помогающие на поле. Это как подсказки, так и разговоры с ребятами, помощь тренеру, потому что он находится внутри команды. Но я думаю, что у каждого есть своя роль и каждый этим занимается. Мы распределили правильно эти роли, будем все вместе работать для получения хорошего результата и побед”.
“Нам не совсем удалась осенняя кампания. Конечно, мы сделали выводы. У нас сейчас нет права на ошибку. "Динамо" нас опережает. Это будет интересная борьба. Но я хочу сказать, что мы будем бороться до конца, до последнего тура, сделаем все возможное, чтобы победить в чемпионате и Кубке Украины. То, на каком месте мы находимся, это не то место, на котором мы должны быть. Мы сделаем все возможное, будем бороться до конца”, – сказал Бондарь.
Ближайший матч "горняки" сыграют 24 февраля против "Левого Берега".
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