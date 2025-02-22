Удаление Забарного, ничья Миколенко с МЮ, поражение Арсенала Зинченко, победы Вереса и Полесья, успешное возвращение Григорчука. Главные новости за 22 февраля

Родная УПЛ вернулась после зимней спячки! Поэтому, закономерно, что начнем прежде всего с новостей украинского первенства. Субботний игровой день в чемпионате Украины очным противостоянием открывали криворожский "Кривбасс" и ровенский "Верес". В итоге, команда Олега Шандрука одержала сенсационную победу над подопечными Юрия Вернидуба, забив сразу три мяча. Несмотря на это поражение криворожане продолжают находиться в топ-4. В свою очередь ровенчане сумели подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

В другом матче 18-го тура УПЛ встречались один из лидеров украинского первенства и тотальный аутсайдер. Конечно, речь идет о противостоянии команд Василия Кобина и Имада Ашура. Три очка для житомирян принес гол вышедшего на замену во втором тайме Александра Назаренко. Благодаря этой победе "Полесье" сократило отрыв от "Кривбасса" до одного зачетного балла, однако у криворожан еще есть матч в запасе.

В заключительном же матче субботнего игрового дня ЛНЗ приехал в гости к "Руху". Черкасчане открыли счет в этой встрече уже на 3-й минуте - отличился после возвращения новичок Танковский. Этот единственный забитый мяч и принес Роману Григорчуку дебютную официальную победу во главе ЛНЗ. На данный момент львовяне Виталия Пономарева занимают 7-е место, а черкасская команда - 9-ю позицию.

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Переносимся на "Туманный Альбион", где уже традиционно в очередном туре тамошней АПЛ приняли участие украинские легионеры. В частности, в 26-м туре английского первенства "ириски" Виталия Миколенко принимали "красных дьяволы" и расписали результативную ничью - с итоговым счетом 2:2. Украинский фланговый защитник вышел в стартовом составе "Эвертона" на эту игру и отыграл все 90 минут.

К сожалению, другой наш соотечественник Илья Забарный отметился в этом туре чемпионата Англии со знаком минус. В частности, центрбек "вишневых" заработал прямое удаление уже на 31-й минуте домашнего поединка против "Вулверхэмптона". "Волки" сумели поразить ворота "Борнмута" уже через 5 минут после того как 22-летний украинец покинул поле.

В свою очередь Александр Зинченко начал матч этого тура АПЛ на скамейке запасных, однако появился по ходу второго тайма встречи против лондонского "Вест Хэма". В итоге, 28-летний хавбек сборной Украины отыграл 34 минуты основного времени, а победу "молотобойцам" принес единственный в матче забитый мяч Джеррода Боуэна в конце первого тайма. Несмотря на это поражение, команда Микеля Артеты все еще идет второй в турнирной таблице.

Завершаем набор английских новостей противостоянием двух лондонских команд: "Астон Виллы" и "Челси". "Пенсионеры" первыми, уже на 9-й минуте усилиями Энцо Фернандеса, открыли счет, однако судьбу поединка решил дубль Марко Асенсио во втором тайме.

И завершаем наш дайджест главных новостей поединком с полей солнечной Испании. В 25-м туре Ла Лиги каталонская "Барселона" под руководством Ханси Флика пришла в гости к скромному "Лас-Пальмасу". "Блауграна" не без проблем, но получила свои очередные три очка. Удержать лидирующую позицию в турнирной таблице Примеры "сине-гранатовым" позволили точные удары Ольмо и Торреса.