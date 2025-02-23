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Генштаб подытожил потери россиян. Сколько оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки?

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286 единиц техники выведены из строя

Генштаб подытожил потери россиян. Сколько оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки?

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1180 россиян. Также было зафиксировано повреждение 286 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2024 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 867 180 (+1180) человек,
  • танков ‒ 10168 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21151 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 23582 (+54) ед,
  • РСЗО – 1296 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1081 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26428 (+117),
  • крылатых ракет ‒ 3064 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38334 (+91) ед,
  • специальной техники – 3757 (+3).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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