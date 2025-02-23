Генштаб подытожил потери россиян. Сколько оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки?
286 единиц техники выведены из строя
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1180 россиян. Также было зафиксировано повреждение 286 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2024 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 867 180 (+1180) человек,
- танков ‒ 10168 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21151 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 23582 (+54) ед,
- РСЗО – 1296 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1081 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26428 (+117),
- крылатых ракет ‒ 3064 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38334 (+91) ед,
- специальной техники – 3757 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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