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Россияне ночью атаковали Украину 267 беспилотниками и баллистикой. Сколько сбило ПВО?

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Оккупанты продолжают подтверждать свои намерения мира

Россияне ночью атаковали Украину 267 беспилотниками и баллистикой. Сколько сбило ПВО?

Міністерство оборони України

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В ночь с 22 на 23 февраля армия РФ использовала для атаки на Украину 267 беспилотников, в которые входили ударные БпЛА типа Shahed, а также дроны-имитаторы разных типов. Они были запущены из Орла, Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска – все на территории России. Также использовался и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

Кроме этого, из того же Крыма запустили также три баллистических ракеты Искандер-М/KN-23.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 138 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

119 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении Беларуси, один — в Россию.

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина и Запорожье”, – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Россияне ночью атаковали Украину 267 беспилотниками и баллистикой. Сколько сбило ПВО? - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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