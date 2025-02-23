Россияне ночью атаковали Украину 267 беспилотниками и баллистикой. Сколько сбило ПВО?
Оккупанты продолжают подтверждать свои намерения мира
Міністерство оборони України
В ночь с 22 на 23 февраля армия РФ использовала для атаки на Украину 267 беспилотников, в которые входили ударные БпЛА типа Shahed, а также дроны-имитаторы разных типов. Они были запущены из Орла, Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска – все на территории России. Также использовался и мыс Чауда в оккупированном Крыму.
Кроме этого, из того же Крыма запустили также три баллистических ракеты Искандер-М/KN-23.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 138 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
119 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении Беларуси, один — в Россию.
В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина и Запорожье”, – говорится в сообщении ПС ВСУ.
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