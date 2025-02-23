Россияне ночью атаковали Украину 267 беспилотниками и баллистикой. Сколько сбило ПВО?

В ночь с 22 на 23 февраля армия РФ использовала для атаки на Украину 267 беспилотников, в которые входили ударные БпЛА типа Shahed, а также дроны-имитаторы разных типов. Они были запущены из Орла, Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска – все на территории России. Также использовался и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

Кроме этого, из того же Крыма запустили также три баллистических ракеты Искандер-М/KN-23.