Динамо победило Карпаты, Александрия не отстает, Ливерпуль справился с Ман Сити. Главные новости за 23 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 февраля

Киевский клуб одержал свою первую победу после возобновлением чемпионата, справившись на своем поле со львовскими "Карпатами". По голу за киевлян забили Михайленко и Ванат (2:0). "Динамо" имеет отрыв в 13 очков от "Шахтера", однако у "горняков" есть две игры в запасе.

"Александрия" остается в чемпионской гонке после своей победы над "Зарей" в 18 туре УПЛ. Команда Руслана Ротаня победила "Зарю" со счетом 2:1. На дубль Филиппова гости смогли ответить лишь мячом Вантуха.

Еще в одном матче воскресенья в украинской Премьер-лиге "Оболонь" минимально победила "Ворсклу" (1:0). Команда Шищенко справилась с конкурентом в борьбе за выживание благодаря точному удару Суханова с 11 метров. Благодаря этой победе "Оболонь" поднялась не только из зоны вылета, но и переходных матчей.

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Владимир Зверов, ссылаясь на президента киевлян Игоря Суркиса. Срок действия действующего соглашения Бражко с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

В центральном матче 26 тура АПЛ "Ливерпуль" в выездной игре уверенно переиграл "Манчестер Сити" (2:0). По голу забили Салах и Собослаи. Благодаря этой победе "Ливерпуль" увеличил отрыв от второго "Арсенала" до 11 очков ("канониры" имеют игру в запасе), а "Ман Сити" команда Арне Слота опережает уже на 20 пунктов. В другой игре дня "Ньюкасл" победил "Ноттингем Форест" (4:3) .

"Реал" продолжает идти одинаковым темпом с "Барселоной" по набору очков. На следующий день после победы своего конкурента мадридский клуб справился в своей игре с "Жироной" со счетом 2:0. Голы забили Модрич и Винисиус. Виктор Цыганков провел за "Жирону" полный матч.

Команда Антонио Конте проиграла со счетом 2:1 команде "Комо", которая занимает место во второй половине таблицы. В другом матче "Аталанта" разгромила "Эмполи" (5:0) . Виктор Коваленко отыграл за "Эмполи" семь минут.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик пропустит еще один матч. Довбик не успел восстановиться после своей травмы, и не попал в заявку "Ромы" на матч чемпионата Италии с "Монцой".