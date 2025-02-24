Динамо победило Карпаты, Александрия не отстает, Ливерпуль справился с Ман Сити. Главные новости за 23 февраля

Киевский клуб одержал свою первую победу после возобновлением чемпионата, справившись на своем поле со львовскими "Карпатами". По голу за киевлян забили Михайленко и Ванат (2:0). "Динамо" имеет отрыв в 13 очков от "Шахтера", однако у "горняков" есть две игры в запасе.
"Александрия" остается в чемпионской гонке после своей победы над "Зарей" в 18 туре УПЛ. Команда Руслана Ротаня победила "Зарю" со счетом 2:1. На дубль Филиппова гости смогли ответить лишь мячом Вантуха.
Еще в одном матче воскресенья в украинской Премьер-лиге "Оболонь" минимально победила "Ворсклу" (1:0). Команда Шищенко справилась с конкурентом в борьбе за выживание благодаря точному удару Суханова с 11 метров. Благодаря этой победе "Оболонь" поднялась не только из зоны вылета, но и переходных матчей.
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Владимир Зверов, ссылаясь на президента киевлян Игоря Суркиса. Срок действия действующего соглашения Бражко с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
В центральном матче 26 тура АПЛ "Ливерпуль" в выездной игре уверенно переиграл "Манчестер Сити" (2:0). По голу забили Салах и Собослаи. Благодаря этой победе "Ливерпуль" увеличил отрыв от второго "Арсенала" до 11 очков ("канониры" имеют игру в запасе), а "Ман Сити" команда Арне Слота опережает уже на 20 пунктов. В другой игре дня "Ньюкасл" победил "Ноттингем Форест" (4:3).
"Реал" продолжает идти одинаковым темпом с "Барселоной" по набору очков. На следующий день после победы своего конкурента мадридский клуб справился в своей игре с "Жироной" со счетом 2:0. Голы забили Модрич и Винисиус. Виктор Цыганков провел за "Жирону" полный матч.
Команда Антонио Конте проиграла со счетом 2:1 команде "Комо", которая занимает место во второй половине таблицы. В другом матче "Аталанта" разгромила "Эмполи" (5:0). Виктор Коваленко отыграл за "Эмполи" семь минут.