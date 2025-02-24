Более тысячи оккупантов. Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки
389 единиц техники
Угруповання Об'єднаних сил
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1050 оккупантов, 9 вражеских танков, 6 бронемашин, 44 артсистемы.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 868 230 (+1050) человек,
- танков - 10177 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 21157 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 23626 (+44) ед,
- РСЗО - 1299 (+3) ед,
- средства ПВО - 1081 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26645 (+217),
- крылатые ракеты - 3064 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 38444 (+110) ед,
- специальная техника - 3757 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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