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Более тысячи оккупантов. Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки

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389 единиц техники

Более тысячи оккупантов. Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки

Угруповання Об'єднаних сил

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За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1050 оккупантов, 9 вражеских танков, 6 бронемашин, 44 артсистемы.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 868 230 (+1050) человек,
  • танков - 10177 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 21157 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 23626 (+44) ед,
  • РСЗО - 1299 (+3) ед,
  • средства ПВО - 1081 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26645 (+217),
  • крылатые ракеты - 3064 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38444 (+110) ед,
  • специальная техника - 3757 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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