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Силы ПВО ночью сбили 113 БПЛА. Сколько всего было запущено?

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Силы ПВО ночью сбили 113 БПЛА. Сколько всего было запущено?

Фото: GeneralStaff.ua

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В ночь на 24 февраля Россия запустила 185 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 113-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

71 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Киевская и Хмельницкая области.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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