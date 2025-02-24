Силы ПВО ночью сбили 113 БПЛА. Сколько всего было запущено?
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Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 24 февраля Россия запустила 185 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 113-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.
71 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Киевская и Хмельницкая области.
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