Силы ПВО ночью сбили 113 БПЛА. Сколько всего было запущено?

В ночь на 24 февраля Россия запустила 185 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 113-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

71 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Киевская и Хмельницкая области.