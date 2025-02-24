Три года абсолютного героизма. Зеленский обратился к украинцам в годовщину российского вторжения
В этот день, три года назад...
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за защиту государства по случаю третьей годовщины начала полномасштабной российской агрессии.
"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной! Спасибо всем, кто защищает ее и помогает. Всем, кто работает на Украину. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради нашего государства и людей", - написал глава государства под опубликованным в Telegram видео.
Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля 2022 года. На сегодняшнем саммите в Киеве примут участие 37 лидеров государств. Из них 13 будут присутствовать лично.
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