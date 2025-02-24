Три года абсолютного героизма. Зеленский обратился к украинцам в годовщину российского вторжения

"Вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы – вот наша цель, сохраним людей", - сказал он, полностью исключив вариант военного освобождения оккупированных территорий."Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек", - заявил Зеленский.