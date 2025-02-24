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Три года абсолютного героизма. Зеленский обратился к украинцам в годовщину российского вторжения

Общие новости

В этот день, три года назад...

Три года абсолютного героизма. Зеленский обратился к украинцам в годовщину российского вторжения

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за защиту государства по случаю третьей годовщины начала полномасштабной российской агрессии.

"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной! Спасибо всем, кто защищает ее и помогает. Всем, кто работает на Украину. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради нашего государства и людей", - написал глава государства под опубликованным в Telegram видео.

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля 2022 года. На сегодняшнем саммите в Киеве примут участие 37 лидеров государств. Из них 13 будут присутствовать лично.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
24.02.2025 в 09:41
"Вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы – вот наша цель, сохраним людей", - сказал он, полностью исключив вариант военного освобождения оккупированных территорий."Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек", - заявил Зеленский.
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
24.02.2025 в 09:41
"Вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы – вот наша цель, сохраним людей", - сказал он, полностью исключив вариант военного освобождения оккупированных территорий."Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек", - заявил Зеленский.
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