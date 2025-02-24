Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. Что предусматривается?

Евросоюз в третью годовщину начала полномасштабной войны принял 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Об этом говорится на сайте Евросовета.

"Пакет касается жизненно важных секторов российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

Этот новый раунд санкций нацелен не только на российский теневой флот, но и на тех, кто поддерживает работу опасных нефтяных танкеров, контроллеры видеоигр, которые используются для управления дронами, банки, которые используются для обхода наших санкций, и пропагандистские средства, которые используются для распространения лжи.

Кто агрессор, кто должен платить и отвечать за эту войну, сомнений нет. Каждый пакет санкций лишает Кремль средств для ведения войны. На фоне того, как продолжаются переговоры по прекращению агрессии России, мы должны поставить Украину в самую сильную позицию. Санкции обеспечивают рычаг влияния", - сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.