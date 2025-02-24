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Генштаб сообщил об ударе по Рязанскому НПЗ

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Не впервые по нему прилетает с начала года

Генштаб сообщил об ударе по Рязанскому НПЗ

Sasha Maslov

Новина українською

В ночь на 24 февраля было нанесено поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) России. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

"Известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Результаты поражения уточняются.

Кроме того, вчера, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили нефтебазу - зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат «8 марта» в Тульской области РФ.

Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться", - говорится в сообщении.

24 января беспилотники уже атаковали Рязанский НПЗ, вызвав там пожар.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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