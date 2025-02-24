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Украина получит от Евросоюза новую финансовую помощь. О какой сумме идет речь?

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Объявлено в столице

Украина получит от Евросоюза новую финансовую помощь. О какой сумме идет речь?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз в марте предоставит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международном саммите поддержки Украины в Киеве.

"Я могу объявить, что новый платеж в размере 3,5 миллиарда евро для Украины поступит уже в марте.

Европа здесь, чтобы укрепить Украину в этот критический момент. Сейчас на кону не только судьба Украины, но и судьба Европы, поэтому первоочередной задачей европейцев остается усиление сопротивления Украины.

На сегодня наш Союз и государства-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Это больше, чем кто-либо другой", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Европейской комиссии анонсировала пакет по энергетической безопасности Украины, который охватывает интеграцию рынка электроэнергии Украины и Молдовы с европейским рынком и развитие возобновляемых источников энергии.

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Источник:
European Commission
Опубликовал: Александр Бураков
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