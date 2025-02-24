Украина получит от Евросоюза новую финансовую помощь. О какой сумме идет речь?

Европейский Союз в марте предоставит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро.



Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международном саммите поддержки Украины в Киеве.

"Я могу объявить, что новый платеж в размере 3,5 миллиарда евро для Украины поступит уже в марте.

Европа здесь, чтобы укрепить Украину в этот критический момент. Сейчас на кону не только судьба Украины, но и судьба Европы, поэтому первоочередной задачей европейцев остается усиление сопротивления Украины.

На сегодня наш Союз и государства-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Это больше, чем кто-либо другой", - подчеркнула фон дер Ляйен.