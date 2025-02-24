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Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС

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Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил принять Украину в Европейский Союз 1 января 2030 года. Об этом он сказал во время пленарного заседания "Поддерживай Украину".

"Технологический потенциал Украины является чрезвычайно большим. И это поможет предоставить дополнительные возможности, в частности в сфере увеличения военного производства. Мы должны расширить программы подготовки для ВСУ, усилить военную готовность, боевую эффективность и дальнейшую интеграцию с силами НАТО. Мы также должны провести эти учения на территории Украины.

Мы должны обеспечить дальнейшее обеспечение военных потребностей Украины. И мы будем предоставлять 25% ВВП на военную поддержку Украины. Сейчас настало время лидерства, мы, европейцы, должны взять нашу ответственность без всякой задержки. Ведь безопасность Европы зависит от безопасности Украины.

Я предлагаю дату - 1 января 2030 года. И открытие первых переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель. Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым. И напоследок, Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности. Членство в НАТО - это лучший, наиболее эффективный и долгосрочный вариант. Он должен оставаться на столе, чтобы усилить переговорную позицию Украины", - сказал Науседа.

В середине февраля медиа со ссылкой на источники сообщали, что венгры заблокировали открытие первого кластера с Украиной в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

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