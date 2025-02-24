Финляндия предоставит Украине помощь на миллионы евро

Финляндия в рамках фонда "Партнерство за сильную Украину" на 2025-2027 годы предоставляет 4,5 миллиона евро для поддержки устойчивости и стабильности Украины. Об этом говорится на сайте МИД Финляндии.

В ведомстве заявили, что поддержка критически важной социальной и общественной инфраструктуры Украины, а также обеспечение ключевых услуг и средств к существованию в условиях российской агрессии являются чрезвычайно важными.



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Помощь через фонд "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) поступает от девяти стран. В период с 2022 года до 2024 года поддержка Финляндией первого этапа PFRU составила 4,3 миллиона евро.

Президент Финляндии Александер Стубб в понедельник прибыл в Киев с визитом, приуроченным к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.