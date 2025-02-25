Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 24 февраля

В последнем матче 18-го тура УПЛ встречались "Шахтер" и "Левый Берег". Противостояние завершилось победой "горняков" - 1:0. Три очка "Шахтеру" принес гол Шведа в середине второй половине встречи. Обращаем внимание, что повреждение в этом матче получил основной полузащитник донецкого клуба Педриньо. Таким образом, "Шахтер" имеет в своем активе 36-ть очков и остается на третьем месте, а "Левый Берег" - четырнадцатый.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик может сменить клуб в Италии в летнее трансферное окно. Как сообщает TuttoMercatoWeb, основным локомотивом этой истории может стать лидер миланского клуба Маркус Тюрам, которым активно интересуется ПСЖ. Если парижане летом купят Тюрама, то "Интер" на замену ему может подписать Довбика, за которым наблюдает еще со времен "Жироны".



Голкипер "Реала" Тибо Куртуа на днях заявил о желании вернуться в сборную Бельгии на матче плей-офф раунда Лиги наций против Украины. И как сообщает авторитетная испанская Marca, новый главный тренер бельгийской команды Руди Гарсия уже принял решение относительно Тибо. По данным источника, звездный голкипер возвращается в состав "красных дьяволов" и сыграет против матчей против сборной Украины.

Киевский клуб не будет подписывать боливийского хавбека "Сантоса" Мигелито. Как сообщает ТаТоТаке, игрока действительно предлагали киевлянам, но после детального изучения игрока киевский клуб отказался от трансфера. В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов.

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что "Ингулец" в нынешнем сезоне планирует сыграть на своем новом домашнем стадионе. "Насколько мне известно, поединки на стадионе "Ингульца" не будут проходить до середины апреля. Но в этом сезоне "Ингулец" планирует сыграть на своей домашней арене", - сказал Цыганык.

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает ТаТоТаке. Причины такого решения неизвестны. Также неизвестно, принял ли эту отставку Григорий Козловский.

ЛНЗ продолжает работу над усилением позиции вингера. Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб проявляет предметный интерес к игроку "Сандерленда" Джевисону Беннетту. 20-летний футболист сборной Коста-Рики обычно играет слева.

Львовские "Карпаты" проведут домашний матч 19-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ не во Львове, а в Житомире, сообщает пресс-служба "львов".

"Неблагоприятный температурный режим выявил технические проблемы с системой подогрева газона на стадионе "Украина", которые невозможно оперативно устранить. Скорее всего, решение этой проблемы потребует замены части газона стадиона, что невозможно в нынешних погодных условиях. Учитывая это, ФК "Карпаты" приняли решение о переносе игры на ближайшую доступную арену - "Центральный городской стадион Полесье" в Житомире".