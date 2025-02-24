Известно, на какой стадии находятся переговоры между Украиной и США по соглашению о ресурсах
Близки к подписанию
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская и американская команды сейчас находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.
"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению... Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения.
Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетия вперед", - сообщила Стефанишина в X.
Накануне, 23 февраля, специальный посланник США Стив Уиткофф также заявлял, что ожидает заключения соглашения между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым уже на этой неделе.
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