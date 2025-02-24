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Известно, на какой стадии находятся переговоры между Украиной и США по соглашению о ресурсах

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Известно, на какой стадии находятся переговоры между Украиной и США по соглашению о ресурсах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская и американская команды сейчас находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению... Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения.

Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетия вперед", - сообщила Стефанишина в X.

Накануне, 23 февраля, специальный посланник США Стив Уиткофф также заявлял, что ожидает заключения соглашения между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым уже на этой неделе.

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Источник:
Ольга Стефанішина
Опубликовал: Александр Бураков
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