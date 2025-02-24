Боеприпасы и миллиарды замороженных активов РФ. Канада объявила о новых пакетах помощи Украине

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи и 5 млрд канадских долларов ($3,52 млрд), полученных из замороженных активов России. Об этом во время выступления на саммите "Поддержи Украину" в Киеве заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Канада передаст Украине 25 бронированных машин пехоты LAV III, а также четыре тренажера для F-16 и системы посадки для этих самолетов "в ближайшие месяцы".

"Это в дополнение к миллионам боеприпасов и аптечек первой помощи. Мы также передадим первую часть помощи Украине размером в 5 миллиардов долларов, которые профинансируются за счет поступлений от замороженных российских активов", - сказал Трюдо.

Также канадский премьер отметил, что $5 млрд - это первая часть помощи за счет поступлений от замороженных российских активов. Эти средства поступят вместе с грантом на помощь Украине в поддержке энергетической безопасности после российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.