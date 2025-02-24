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Боеприпасы и миллиарды замороженных активов РФ. Канада объявила о новых пакетах помощи Украине

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Комплексная помощь

Боеприпасы и миллиарды замороженных активов РФ. Канада объявила о новых пакетах помощи Украине

Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Новина українською

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи и 5 млрд канадских долларов ($3,52 млрд), полученных из замороженных активов России. Об этом во время выступления на саммите "Поддержи Украину" в Киеве заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Канада передаст Украине 25 бронированных машин пехоты LAV III, а также четыре тренажера для F-16 и системы посадки для этих самолетов "в ближайшие месяцы".

"Это в дополнение к миллионам боеприпасов и аптечек первой помощи. Мы также передадим первую часть помощи Украине размером в 5 миллиардов долларов, которые профинансируются за счет поступлений от замороженных российских активов", - сказал Трюдо.

Также канадский премьер отметил, что $5 млрд - это первая часть помощи за счет поступлений от замороженных российских активов. Эти средства поступят вместе с грантом на помощь Украине в поддержке энергетической безопасности после российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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Украина Канада Джастин Трюдо война с россией
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Источник:
Суспільне новини
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 15:42
п.н.х.Z
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 15:42
п.н.х.Z
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0
3
avatar
Bаrcelinius
24.02.2025 в 15:38
Помощь блъ... Разрывают Украину на куски. Её природные богатства, её землю и ПИ.
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fanatSD (донецк)
24.02.2025 в 15:50
петух из биробиджана что так переживаешь за Украину?падаль продажная
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