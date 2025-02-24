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"В полиции их зафиксировали". Экс-арбитр подтвердил, что начал получать угрозы

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Он начал получать угрозы после обвинений в адрес чиновника УАФ

"В полиции их зафиксировали". Экс-арбитр подтвердил, что начал получать угрозы

Фото: ФК Динамо Київ

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Украинский футбольный арбитр Дмитрий Кривушкин подтвердил, что получил угрозы после своих заявлений, что глава Комитета этики и честной игры Андрей Давыденко требовал у него взятки, когда работал в полиции.

"Подтверждаю. В полиции эти угрозы зафиксированы. И в Украине, и в Польше", – сказал Кривушкин для Tribuna.com.

Также Кривушкин предоставил скриншот переписки с угрозами, где написано: "Убери заявление из полиции. У тебя будет все хорошо, иначе жди в гости в Польше. Здесь недалеко".

Напомним, что после слов Кривушкина Давыденко сообщил, что намерен обратиться в правоохранительные органы для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

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Дмитрий Кривушкин УАФ
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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