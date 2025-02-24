"В полиции их зафиксировали". Экс-арбитр подтвердил, что начал получать угрозы

Украинский футбольный арбитр Дмитрий Кривушкин подтвердил, что получил угрозы после своих заявлений, что глава Комитета этики и честной игры Андрей Давыденко требовал у него взятки, когда работал в полиции.

"Подтверждаю. В полиции эти угрозы зафиксированы. И в Украине, и в Польше", – сказал Кривушкин для Tribuna.com.

Также Кривушкин предоставил скриншот переписки с угрозами, где написано: "Убери заявление из полиции. У тебя будет все хорошо, иначе жди в гости в Польше. Здесь недалеко".

Напомним, что после слов Кривушкина Давыденко сообщил, что намерен обратиться в правоохранительные органы для защиты чести, достоинства и деловой репутации.