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Рада в присутствии еврокомиссаров провалила постановление о поддержке демократии и Зеленского парламентом

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Не набрали голосов

Рада в присутствии еврокомиссаров провалила постановление о поддержке демократии и Зеленского парламентом

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада не поддержала постановление №13039 - о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины", - цитирует постановление нардеп.

Решение поддержали 218 парламентариев.

Нардеп Гончаренко заявил, что на заседании в Раде сегодня присутствуют еврокомиссары, Совет церквей, представители многих европейских стран.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 17:16
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Комментарии 12
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 17:16
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 17:16
Лампочка загорелась?
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Gudvin85 (Киев)
24.02.2025 в 17:22
Так он же не собака Павлова
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2025 в 17:24
Там всё намного хуже… легион бесов заехал на постоянное место жительства.
 
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 17:29
Он кот Дурова.
 
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 17:01
За постановление НЕ проголосовал депутат Корявченков (Юзик), лучший друг президента. Ой вэй!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2025 в 16:53
« Совет церквей» По-моему церковь не этим должна заниматься.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2025 в 17:02
ЦЕРКОВЬ - это люди, находящиеся в уделе Божьем, то есть находящиеся во владении Бога, которых Бог учит и которыми руководит. Это люди, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы, и в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божиим.……. Интересно, этот совет такой, или какой другой
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 17:13
"Бог не в церкви, Бог в сердце." Барселиниус Каталонский, 2 в.н.э. монах-отшельник
 
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 17:15
Ти, пархата наволоч, заднєпривідний прислужник диявола-пітіна, його особистий ху.єсос...
 
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 17:22
Не тобі сіфілісна потаскуха шарлотка блеяти про Бога й Церву ! Ти б краще вимила свій рот після чоловічих сем'явивержень....
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Bаrcelinius
24.02.2025 в 16:50
В Раде были замечены депутаты с патриотическими надписями на футболках: п.н.х.Z
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