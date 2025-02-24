Рада в присутствии еврокомиссаров провалила постановление о поддержке демократии и Зеленского парламентом
Не набрали голосов
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Верховная Рада не поддержала постановление №13039 - о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины", - цитирует постановление нардеп.
Решение поддержали 218 парламентариев.
Нардеп Гончаренко заявил, что на заседании в Раде сегодня присутствуют еврокомиссары, Совет церквей, представители многих европейских стран.
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