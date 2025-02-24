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Президент и первая леди с иностранными лидерами почтили память погибших защитников Украины. ФОТО

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Зеленский и мировые лидеры почтили память погибших защитников Украины

Президент и первая леди с иностранными лидерами почтили память погибших защитников Украины. ФОТО

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с иностранными лидерами почтили память погибших защитников и защитниц Украины на Народном мемориале национальной памяти в Киеве, в день третьей годовщины российского вторжения.

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Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский и мировые лидеры почтили память погибших защитников Украины на третью годовщину вторжения

"В церемонии также приняли участие иностранные лидеры, которые прибыли в Украину в день третьей годовщины полномасштабного российского вторжения: Президент Финляндии Александр Стубб, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Европейского совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир, Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, Премьер-министр Испании Педро Санчес, Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад", - отмечают в ОП.

Также дань уважения павшим героям отдали председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вместе с депутатами Европейского парламента и премьер-министр Денис Шмыгаль с членами Европейской комиссии.

Присутствующие на мероприятии почтили память павших героев минутой молчания, в частности отдавая дань уважения украинцам и украинок, которые отдали свои жизни за независимость и территориальную целостность Украины.

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