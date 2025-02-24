FT: Зеленский "хриплым голосом кричал" на министра Трампа во время спора по соглашению о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский был "очень зол" во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве 12 февраля, когда тот привез соглашение о полезных ископаемых.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на присутствующего во время встречи собеседника.

"Борьба Зеленского за международную поддержку была в полной мере продемонстрирована во время недавней встречи тет-а-тет с посланником Трампа за тяжелыми позолоченными дверями его киевского офиса, где вспыхнула напряженность относительно будущего важнейшего стратегического альянса Украины", - говорится в материале.

Журналисты утверждают, что изнутри украинский президент якобы "кричал хриплым голосом" на американского министра.

"Он был очень разъярен", - сказал собеседник FT о Зеленском.

Отмечается, что Зеленский спорил со Скоттом Бессентом из-за деталей соглашения, которое требовало 50 процентов прав на редкоземельные и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы возместить 500 миллиардов долларов - "цену за прошлую военную помощь, которую Трамп, похоже, вытащил из воздуха".

Высокопоставленные украинские чиновники рассказали Financial Times, что Бессент также требовал от Зеленского подписать соглашение немедленно.

"Но украинский президент отказался, а затем сказал журналистам, стоя рядом с заметно взволнованным Бессентом, руки которого дрожали, что Киев отвезет соглашение в Мюнхен через несколько дней, где оно будет обсуждаться с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими официальными лицами США", - добавляет FT.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "возродить " соглашение по полезным ископаемым с Украиной, которое президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать.

Трамп недавно раскритиковал Зеленского за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

Его советник по вопросам нацбезопасности Майк Волц также связал ряд резких заявлений Трампа об Украине с отказом подписать соглашение, невыгодное для Украины.