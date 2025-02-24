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FT: Зеленский "хриплым голосом кричал" на министра Трампа во время спора по соглашению о полезных ископаемых

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"Он был очень разъярен", - сообщают источники

FT: Зеленский "хриплым голосом кричал" на министра Трампа во время спора по соглашению о полезных ископаемых

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский был "очень зол" во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве 12 февраля, когда тот привез соглашение о полезных ископаемых.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на присутствующего во время встречи собеседника.

"Борьба Зеленского за международную поддержку была в полной мере продемонстрирована во время недавней встречи тет-а-тет с посланником Трампа за тяжелыми позолоченными дверями его киевского офиса, где вспыхнула напряженность относительно будущего важнейшего стратегического альянса Украины", - говорится в материале.

Журналисты утверждают, что изнутри украинский президент якобы "кричал хриплым голосом" на американского министра.

"Он был очень разъярен", - сказал собеседник FT о Зеленском.

Отмечается, что Зеленский спорил со Скоттом Бессентом из-за деталей соглашения, которое требовало 50 процентов прав на редкоземельные и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы возместить 500 миллиардов долларов - "цену за прошлую военную помощь, которую Трамп, похоже, вытащил из воздуха".

Высокопоставленные украинские чиновники рассказали Financial Times, что Бессент также требовал от Зеленского подписать соглашение немедленно.

"Но украинский президент отказался, а затем сказал журналистам, стоя рядом с заметно взволнованным Бессентом, руки которого дрожали, что Киев отвезет соглашение в Мюнхен через несколько дней, где оно будет обсуждаться с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими официальными лицами США", - добавляет FT.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "возродить " соглашение по полезным ископаемым с Украиной, которое президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать.

Трамп недавно раскритиковал Зеленского за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

Его советник по вопросам нацбезопасности Майк Волц также связал ряд резких заявлений Трампа об Украине с отказом подписать соглашение, невыгодное для Украины.

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2025 в 19:57
Миша, это ты на фото, или кто-то из мучеников в концлагере?
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Комментарии 11
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2025 в 19:57
Миша, это ты на фото, или кто-то из мучеников в концлагере?
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 19:42
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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0
2
avatar
Bаrcelinius
24.02.2025 в 19:36
Министра Трампа второй раз послали нах. Кое-кто подписал себе смертный приговор. Скоро состоится вынос тела.
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2025 в 19:39
Очередной тупой вброс для соответствующих форумчан.)) Найду время, посмотрю было ли это вообще.)
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0
1
Gudvin85 (Киев)
24.02.2025 в 19:16
Если Зеля отстоит национальные богатства, считай на одну ступеньку подымится в кругах ада, а то и на две
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0
4
Андрей (Odessa)
24.02.2025 в 19:22
Нацiональні багацтва - це люди!
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2
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2025 в 19:46
Самый правильный комментарий
 
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2025 в 19:37
А ты не допускаешь таких мыслей, что может прийти путин и всё забрать совсем бесплатно?)
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 18:56
Висновок один - до влади в США добралась шайка клінічних ідіотів....
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5
3
Gudvin85 (Киев)
24.02.2025 в 19:18
А по мне, что Байден, что Трамп - враги Украины, действующие в своих интересах, а на нас им чихать
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2
3
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 19:33
У вас ка.цапів все в житті шиворот на виворіт... Зло раХУЄте добром... Від алкоголізму та інцесту з'явилася мутація, яка привела до появи лишньої хромосоми в ка.цапів.... Тому твої сородичі творять жахливі злочини в Україні...
 
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