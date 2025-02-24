ЕС одобрил 16-й пакет санкций против России. В список попал шахматист Карякин и юморист Галустян

Совет Европейского Союза принял 16-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Об этом сообщил Евросовет. Пакет включает в себя экономические и индивидуальные ограничительные меры.

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- На третий год с начала полномасштабного вторжения России в Украину Совет (ЕС) принял сегодня широкий 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. Пакет касается жизненно важных секторов российской экономики, еще более ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, - говорится в сообщении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что уже три года Россия безжалостно бомбит Украину, пытаясь украсть не принадлежащую ей землю. Этот новый раунд санкций нацелен не только на российский теневой флот, но и на тех, кто поддерживает работу опасных нефтяных танкеров, контроллеры видеоигр, используемых для управления дронами, банки, используемые для обхода санкций, и пропагандистские средства, используемые для распространения лжи.

Совет ЕС согласовал значительный пакет из 83 списков, из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, Совет ЕС установил два новых критерия, позволяющих ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, и тех, кто поддерживает или извлекает выгоду от военно-промышленного комплекса России.

Кроме прочего, под санкции ЕС в рамках 16-го пакета ограничений попали 48 физических лиц. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си Ньюз".

Под европейские санкции за поддержку вторжения в Украину попали юморист Михаил Галустян, гимнаст Никита Нагорный, шахматист, уроженец Симферополя Сергей Карякин, медиа-менеджер Кристина Потупчик, муж Тины Канделаки топ-менеджер Василий Бровко.

Также в список включены глава совета директоров компании "Мечел" Игорь Зюзин, владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, гендиректор "Интер РАО" Сергей Дрегваль, гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новиков, бизнесмен Альберт Авдолян, владелец холдинга "Ленинец" Анатолий Турчак (отец политика Андрея Турчака), гендиректор "Ленинца" Борис Турчак (сын Анатолия Турчака), бизнесмен Владимир Колбин (СМИ писали о его тесных связях с президентом России Владимиром Путиным