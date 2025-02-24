"Медиафутбол не признан в Украине как вид спорта", - в Минмолодьспорта не знают, как медиафутболисты выезжают за границу
В Украине не существует официальной сборной команды по "медиафутболу"
Фото: UA Steel
В министерстве молодежи и спорта Украины ответили на вопрос, как «сборная Украины» по медиафутболу выезжает за границу на международные матчи.
— Зачем Украина выпускает за границу и финансирует такие команды, как "сборная Украины по рыболовному спорту" или та же "сборная по медиафутболу"? Помогают ли они укреплять престиж страны за границей?
— Закон Украины "О физической культуре и спорте" определяет, что государственная политика в сфере основывается, в частности, на основе гарантирования равных прав и возможностей граждан и создания условий для правовой защиты. Таким образом, любое юридическое или физическое лицо, относящееся к сфере физической культуры и спорта, имеет равные права и гарантии. Статья 39 указанного Закона регулирует порядок признания видов спорта в Украине и включение их в соответствующий реестр.
Обращаем внимание, что указанный вами в запросе медиафутбол не признан в Украине как вид спорта. Следовательно, в стране не существует сборной команды по "медиафутболу".
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