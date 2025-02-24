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"Медиафутбол не признан в Украине как вид спорта", - в Минмолодьспорта не знают, как медиафутболисты выезжают за границу

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В Украине не существует официальной сборной команды по "медиафутболу"

"Медиафутбол не признан в Украине как вид спорта", - в Минмолодьспорта не знают, как медиафутболисты выезжают за границу

Фото: UA Steel

Новина українською

В министерстве молодежи и спорта Украины ответили на вопрос, как «сборная Украины» по медиафутболу выезжает за границу на международные матчи.

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— Зачем Украина выпускает за границу и финансирует такие команды, как "сборная Украины по рыболовному спорту" или та же "сборная по медиафутболу"? Помогают ли они укреплять престиж страны за границей?

— Закон Украины "О физической культуре и спорте" определяет, что государственная политика в сфере основывается, в частности, на основе гарантирования равных прав и возможностей граждан и создания условий для правовой защиты. Таким образом, любое юридическое или физическое лицо, относящееся к сфере физической культуры и спорта, имеет равные права и гарантии. Статья 39 указанного Закона регулирует порядок признания видов спорта в Украине и включение их в соответствующий реестр.

Обращаем внимание, что указанный вами в запросе медиафутбол не признан в Украине как вид спорта. Следовательно, в стране не существует сборной команды по "медиафутболу".

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ярослав (ушковичі)
24.02.2025 в 21:50
тут все зрозуміло здорові і сильні виїзжають за кордон а каліки і інваліди захищають батьківщину.
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Комментарии 1
ярослав (ушковичі)
24.02.2025 в 21:50
тут все зрозуміло здорові і сильні виїзжають за кордон а каліки і інваліди захищають батьківщину.
Ответить
1
0

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