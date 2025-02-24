Трамп: Война в Украине может закончиться в течение "нескольких недель"
Очередные заявления президента США
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп считает, что война России против Украины "может закончиться в течение нескольких недель".
Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ.
Он снова отметил, что если бы он был президентом, то войны бы не было, а Украина сейчас "была бы на другом уровне".
Также Трамп предположил, что война в Украине якобы может закончиться в течение нескольких недель.
"Если мы не будем умными, то она будет продолжаться, и мы продолжим терять молодых, прекрасных людей, которые не должны погибать, а мы этого не хотим", - заявил американский президент.
В то же время Трамп ответил "посмотрим" на вопрос, должна ли Украина уступить территорию в мирном соглашении с РФ.
Вместе с этим, он выразил надежду, что "Украина сможет вернуть часть своей земли".
"Мирное соглашение между Украиной и Россией может быть подписано в Овальном кабинете", - говорит республиканец.
"Мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал Украине раньше", - добавил Трамп, комментируя его стремление к миру в Украине.
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