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Цыганык: Ванат может стоить 20+ млн

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Комментатор считает, что у форварда значительный потенциал

Цыганык: Ванат может стоить 20+ млн

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

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Журналист Игорь Цыганик оценил перспективы Владислава Ваната.

"Ванат – недешевый футболист. Учитывая, что он в прошлом сезоне лучший бомбардир, в этом сезоне он так же забивает достаточно много. У нас одно дело – забить во внутреннем чемпионате и совсем другое – в еврокубках. Вот там надо доказывать, себя реализовывать и такие финты показывать, чтобы тебя видела Европа".

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"Но я думаю, что дешево за него не попросят. Он молод, у него хорошая левая нога, хороший удар, неплохая скорость, открывается, имеет определенные скилы, может сыграть на краю. У него есть набор качеств, которые могут говорить о том, что этот футболист может стоить 20+ млн", – убежден Цыганык.

Владислав возглавляет таблицу бомбардиров (11 голов).

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык Владислав Ванат
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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