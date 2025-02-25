Цыганык: Ванат может стоить 20+ млн

Журналист Игорь Цыганик оценил перспективы Владислава Ваната.

"Ванат – недешевый футболист. Учитывая, что он в прошлом сезоне лучший бомбардир, в этом сезоне он так же забивает достаточно много. У нас одно дело – забить во внутреннем чемпионате и совсем другое – в еврокубках. Вот там надо доказывать, себя реализовывать и такие финты показывать, чтобы тебя видела Европа".