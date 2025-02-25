Цыганык: Ванат может стоить 20+ млн
Комментатор считает, что у форварда значительный потенциал
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Журналист Игорь Цыганик оценил перспективы Владислава Ваната.
"Ванат – недешевый футболист. Учитывая, что он в прошлом сезоне лучший бомбардир, в этом сезоне он так же забивает достаточно много. У нас одно дело – забить во внутреннем чемпионате и совсем другое – в еврокубках. Вот там надо доказывать, себя реализовывать и такие финты показывать, чтобы тебя видела Европа".
"Но я думаю, что дешево за него не попросят. Он молод, у него хорошая левая нога, хороший удар, неплохая скорость, открывается, имеет определенные скилы, может сыграть на краю. У него есть набор качеств, которые могут говорить о том, что этот футболист может стоить 20+ млн", – убежден Цыганык.
Владислав возглавляет таблицу бомбардиров (11 голов).
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