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Еще 1300 оккупантов. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки

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Более трех ста единиц техники

Еще 1300 оккупантов. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки

Генштаб ЗСУ

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В течение суток украинские защитники уничтожили 1300 захватчиков, 5 танков, 26 артсистем и 2 средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 869 530 (+1300) человек,
  • танков - 10182 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 21168 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 23652 (+26) ед,
  • РСЗО - 1299 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1083 (+2) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26767 (+122),
  • крылатые ракеты - 3064 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38582 (+138) ед,
  • специальная техника - 3759 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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