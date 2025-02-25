Еще 1300 оккупантов. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки
Более трех ста единиц техники
Генштаб ЗСУ
В течение суток украинские защитники уничтожили 1300 захватчиков, 5 танков, 26 артсистем и 2 средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 869 530 (+1300) человек,
- танков - 10182 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 21168 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 23652 (+26) ед,
- РСЗО - 1299 (+0) ед,
- средства ПВО - 1083 (+2) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26767 (+122),
- крылатые ракеты - 3064 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 38582 (+138) ед,
- специальная техника - 3759 (+2).
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