Госсекретарь США раскрыл главный вопрос переговоров по завершению войны в Украине
Объяснил решение американцев по резолюции ООН
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Темой будущих переговоров между РФ и США должен стать вопрос о том, на что может пойти Москва ради завершения войны в Украине. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио.
Он напомнил, что во время заседания Генассамблеи США состоялось голосование против резолюции ООН, которая осуждала РФ за войну в Украине, ведь она была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на окончание войны.
"Что касается более широкой резолюции, мы считаем, что ООН должна вернуться. Если она хочет быть полезной в XXI веке, ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов.
Мы пытались посадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина не согласилась, и они хотели оставаться дальше на своей позиции. Тогда мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, по моему мнению, является очень справедливой формулировкой и в основном говорит о том, что "война - это ужасная вещь". Я считаю хорошим, что нам удалось сделать в Совете Безопасности, и россияне не наложили вето.
Многие люди не знают ответа на этот вопрос. Если вы поговорите с некоторыми европейцами, они скажут вам, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Они сказали, что будут заинтересованы, но при определенных условиях. Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующий шаг - встретиться с ними снова в определенный момент, с правильной группой людей, и начать очерчивать, что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну. Очевидно, мы должны задать Украине тот же самый вопрос, потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласны на это", - сказал Рубио в интервью Breitbart.
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