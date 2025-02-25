Госсекретарь США раскрыл главный вопрос переговоров по завершению войны в Украине

Темой будущих переговоров между РФ и США должен стать вопрос о том, на что может пойти Москва ради завершения войны в Украине. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

Он напомнил, что во время заседания Генассамблеи США состоялось голосование против резолюции ООН, которая осуждала РФ за войну в Украине, ведь она была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на окончание войны.