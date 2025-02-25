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ЕС предложил Украине свое соглашение по полезным ископаемым

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ЕС предложил Украине свое соглашение по полезным ископаемым

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение по использованию редкоземельных материалов. Оно будет выгоднее американского предложения.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне.

"21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.

Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным", - отметил Сежурне.

Детали европейского соглашения пока не известны.

24 февраля Дональд Трамп заявил, что готов "на этой или следующей неделе" встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

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Источник:
Politico
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
25.02.2025 в 11:46
Что предложение ЕС, что предложение Трампа, вывод один - платить надо! "Помощь" была платная!
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1
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
25.02.2025 в 11:46
Что предложение ЕС, что предложение Трампа, вывод один - платить надо! "Помощь" была платная!
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 11:31
Супер ! Європейські браття нас не залишать на пєтушару трампа....
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0
1
fatov1986 (Лондон)
25.02.2025 в 11:52
Плохой и "хороший" полицейский просто не оставляют шансов. Поимеют точно, весь вопрос, кто?
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