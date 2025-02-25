ЕС предложил Украине свое соглашение по полезным ископаемым
Еще один претендент
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Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение по использованию редкоземельных материалов. Оно будет выгоднее американского предложения.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне.
"21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.
Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным", - отметил Сежурне.
Детали европейского соглашения пока не известны.
24 февраля Дональд Трамп заявил, что готов "на этой или следующей неделе" встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.
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