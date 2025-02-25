Россия запустила ночью более 200 БПЛА и 7 ракет. Как отработала ПВО?

В ночь на 25 февраля враг атаковал 213-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также нанес удар 7-ю крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Известно о сбитии 6-ти крылатых ракет Х-101 и 133-х шахедов и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.

79 БпЛА - локально потеряно (без негативных последствий). В результате атаки пострадали Киевщина и Житомирщина.