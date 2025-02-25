Россия запустила ночью более 200 БПЛА и 7 ракет. Как отработала ПВО?
Сбито почти все
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 25 февраля враг атаковал 213-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также нанес удар 7-ю крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Известно о сбитии 6-ти крылатых ракет Х-101 и 133-х шахедов и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.
79 БпЛА - локально потеряно (без негативных последствий). В результате атаки пострадали Киевщина и Житомирщина.
Популярное сейчас
- Ассистент Максимова попытался объяснить удаление главного тренера Ворсклы
- "Я хотел бы играть за национальную сборную": защитник ДАК 1904 - о международной карьере и варианте возвращения в УПЛ
- Названы суммы призовых норвежских биатлонистов на ЧМ-2025
- Доверие украинцев к Зеленскому выросло, но еще больше доверяют Залужному, - опрос
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля