Со второй попытки. Рада приняла постановление о невозможности выборов во время войны
Подтверждение легитимности
фото из свободных источников
Верховная Рада Украины поддержала "Заявление о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации". Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.
"Со второй попытки все же проголосовали сегодня 13041 Постановление о демократии (и поддержку Зеленского и предстоящие выборы). Это то, которое вчера провалили... Юридическое название: "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", - написал он в Telegram.
За соответствующее решение проголосовали 268 нардепа.
Согласно принятому решению, Рада отмечает, что именно глава РФ Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине на сегодня невозможно организовать «свободные, прозрачные и демократические выборы» с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таковыми международным сообществом.
Важной частью постановления является декларирование того, что выборы президента в Украине состоятся только после окончания военного положения. Это произойдет тогда, когда наступит справедливый и устойчивый мир.
24 февраля Верховная Рада не смогла поддержать это постановление необходимыми 226 голосами.
Читайте такжеЕС предложил Украине свое соглашение по полезным ископаемым
Популярное сейчас
- "Не соответствует уровню клуба". Экс-игрок Наполи жестко раскритиковал Довбика
- Ассистент Максимова попытался объяснить удаление главного тренера Ворсклы
- Шахтер определил цену, за которую готов продать Судакова, – Caughtoffside
- "Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- "Я хотел бы играть за национальную сборную": защитник ДАК 1904 - о международной карьере и варианте возвращения в УПЛ