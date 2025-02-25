Со второй попытки. Рада приняла постановление о невозможности выборов во время войны

Верховная Рада Украины поддержала "Заявление о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации". Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Со второй попытки все же проголосовали сегодня 13041 Постановление о демократии (и поддержку Зеленского и предстоящие выборы). Это то, которое вчера провалили... Юридическое название: "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", - написал он в Telegram.

За соответствующее решение проголосовали 268 нардепа.

Согласно принятому решению, Рада отмечает, что именно глава РФ Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине на сегодня невозможно организовать «свободные, прозрачные и демократические выборы» с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таковыми международным сообществом.

Важной частью постановления является декларирование того, что выборы президента в Украине состоятся только после окончания военного положения. Это произойдет тогда, когда наступит справедливый и устойчивый мир.

24 февраля Верховная Рада не смогла поддержать это постановление необходимыми 226 голосами.



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