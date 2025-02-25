ЛНЗ организовал турнир среди академий: итоги и комментарий спортдиректора

С 20 по 23 февраля в Черкассах прошел турнир ELITE CUP UA, организованный ФК ЛНЗ, для футбольных академий Украины. За титул боролись игроки 2009 года рождения из команд "Динамо", ЛНЗ, "Руха", "Карпат", "Александрии" и "Ворсклы". В заключительной игре черкасский ЛНЗ уступил киевскому "Динамо" со счетом 0:1. "Рух" стал бронзовым призером турнира.

ФК ЛНЗ обеспечил полную поддержку команд, включая участие, проживание, питание и трансфер по Черкассам, полностью покрытые за счет привлеченных партнеров.

Результаты турнира:

"Динамо" ЛНЗ "Рух" "Карпаты" "Александрия" "Ворскла"

Спортивный директор академии ФК ЛНЗ Василий Каюк рассказал о том, как возникла идея создания турнира.

- Работая в Польше, я имел опыт участвовать в турнирах такого формата, где сильные академии организовывали турнир "Big 6" под эгидой федерации, и играли матчи каждый с каждым. Поэтому посоветовавшись с руководством клуба и ответственным за медиа в академии, Антоном Кравченко, мы решили попробовать организовать турнир у себя в Черкассах.

- Турнир создан полностью за средства спонсоров, расскажите ход организации и подготовки к нему?

- Была проведена огромная работа в подготовке к этому турниру. Прежде всего, большая благодарность, руководству академий, которые быстро согласились принять участие в турнире. К турниру мы также приглашали академии "Шахтера" и "Кривбасса", но они отказались. После того, как был известен состав участников, вместе с коммерческим директором, мы начали обращаться к спонсорам, предлагая им пакет услуг, чтобы иметь возможность перекрыть финансовые расходы на награды, организационные моменты, и тд. Нам удалось привлечь 12 спонсоров, которые нам помогли организовать футбольный праздник в Черкассах. Затем, самое главное, это было представление турнира в Украине. Ответственный за медиа академии, провел качественную работу и смог предоставить качественную картинку турнира, а именно, качественные трансляции матча, фотоотчет, оформление результатов и турнирных таблиц, видео отчеты турнира и тд. Нам удалось организовать квалифицированное судейство, при поддержке ЧОАФ, матчи проводили арбитры, которые работают в Премьер Лиге, Первой, Второй лиге ПФЛ.

Для нас самое главное, чтобы каждый участник, который принял участие в турнире, запомнил его для себя положительно. Также, мы дали возможность селекционной службе Сборной Украины еще раз просмотреть ребят 2009 г.р.. На турнире мы увидели 15 качественных матчей, где тренеры имели возможность предоставить игровую практику каждому игроку, провели турнир с "EA Sports" среди игроков академий, ребята получили множество наград. - резюмировал Каюк.