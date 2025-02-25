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Без превращения в колонию. Шмыгаль рассказал о подготовке соглашения с США

Общие новости

Оптимистично

Без превращения в колонию. Шмыгаль рассказал о подготовке соглашения с США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина и США обсуждают возможность создания инвестиционного фонда, куда Киев будет инвестировать будущие доходы от добычи редкоземельных металлов, а Вашингтон будет вносить деньги на разные направления, взносы будут примерно 50 на 50.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы предлагаем одинаковые условия для европейских партнеров, для партнеров G7, - то есть для всех, кто участвует в поддержке Украины в течение этих трех лет".

По его словам, Украина будет инвестировать в фонд будущие доходы государственных предприятия от добычи критически важного сырья.

"И это вклад Украины. Со стороны США будет вклад в виде наличных, то есть фактически денег, на различные направления: на безопасность, на экономическое развитие, на капитальные инвестиции в инфраструктуру Украины. И это будет примерно 50 на 50 взносов в такой своеобразный фонд. Таким образом, этот фонд будет управляться как правительствами Украины, так и Соединенных Штатов.

То есть ничего экстраординарного. Ничего подобного колониальному соглашению не обсуждается. Абсолютно, еще раз вас уверяю.

Сейчас у нас очень конструктивный диалог. Соединенные Штаты являются нашим партнером, и в этом нет никаких сомнений".

Также Шмыгаль отметил, что это соглашение будет подготовлено. Сейчас готовится лишь первое соглашение о намерениях создать такой инвестиционный фонд между двумя странами.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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