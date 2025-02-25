Шахтер подарил специальную футболку девочке, которая потеряла ноги из-за обстрелов РФ
В ней Яна Степаненко примет участие в благотворительном марафоне в Токио
Фото - ФК Шахтар Донецьк
Перед матчем между "Шахтером" и "Левым Берегом" (1:0) главный тренер "горняков" Марино Пушич подарил специальную футболку для Яны Степаненко, в которой она примет участие в благотворительном марафоне в Токио.
В сообщении от клуба говорится, что 13-летняя девочка 1-го марта 2025 года, при содействии футбольного клуба "Шахтер" будет участвовать в Tokyo Marathon Friendship Run, представляя Украину, с целью привлечь внимание к теме протезирования украинских военных. В рамках этого события вместе с UNBROKEN Foundation Яна планирует собрать средства на два спортивных протеза для защитника Украины Александра Жавненко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Яна Степаненко потеряла обе ноги в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года.
Популярное сейчас
- Приговор озвучен. Известно, сколько матчей Борнмута Забарный пропустит из-за дисквалификации
- Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
- "Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Харатин назвал клубы, которые хотели подписать его перед переходом в Верес