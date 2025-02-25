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Шахтер подарил специальную футболку девочке, которая потеряла ноги из-за обстрелов РФ

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В ней Яна Степаненко примет участие в благотворительном марафоне в Токио

Шахтер подарил специальную футболку девочке, которая потеряла ноги из-за обстрелов РФ

Фото - ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Перед матчем между "Шахтером" и "Левым Берегом" (1:0) главный тренер "горняков" Марино Пушич подарил специальную футболку для Яны Степаненко, в которой она примет участие в благотворительном марафоне в Токио.

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В сообщении от клуба говорится, что 13-летняя девочка 1-го марта 2025 года, при содействии футбольного клуба "Шахтер" будет участвовать в Tokyo Marathon Friendship Run, представляя Украину, с целью привлечь внимание к теме протезирования украинских военных. В рамках этого события вместе с UNBROKEN Foundation Яна планирует собрать средства на два спортивных протеза для защитника Украины Александра Жавненко.

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Напомним, что Яна Степаненко потеряла обе ноги в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года.

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Опубликовал: Андрей Журба
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